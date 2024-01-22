ЕС хочет «последствий» для Израиля за отказ от участия в мирном плане по Газе

Странам — членам Европейского союза (ЕС) предложили сформулировать последствия для Израиля на случай его отказа от участия в плане регионального содружества по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ, распространенный Брюсселем.

По данным издания, документ был разработан в преддверии встречи министров иностранных дел из стран ЕС. Мероприятие запланировано на 22 января, говорится в материале.

«Страны — члены ЕС должны «изложить последствия, которые, по их мнению, повлечет за собой участие или неучастие» в предложенном ими мирном плане [по урегулированию палестино-израильского конфликта]», — указано в публикации.

По словам авторов статьи, в том числе данный план предполагает создание суверенного палестинского государства. Обозреватели отметили, что организация встречи глав МИД подчеркивает растущее беспокойство европейских государств по поводу действий Израиля.

Как сказал неназванный чиновник ЕС, предложение сформулировать последствия для Израиля отражает гнев его зарубежных партнеров. Причина недовольства заключается в нежелании Израиля реализовывать инициативу о создании двух государств.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания суверенного палестинского государства.