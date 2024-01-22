Единственного соперника Трампа на праймериз в США назвали «спойлером»

После отказа губернатора Флориды Рона Десантиса участвовать в выборах президента США, миллиардер Дональд Трамп потерял достойных соперников и вышел на финишную прямую в борьбе за участие в выборах, заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Республиканку Никки Хейли, оставшуюся единственной соперницей Трампа на праймериз, он в беседе с НСН назвал «спойлером».

«Хейли играет роль спойлера и не более того, серьезно относиться к ней не стоит. Более того, некоторые в Республиканской партии считают Хейли в роли засланного казачка. Все это время главным противником Трампа был Десантис, очевидно, что сейчас перед ним финишная прямая. Нет никого, кто по харизме, популярности и рейтингам был бы сравним с Трампом», – убежден политолог.

Комментируя позицию Трампа, Блохин отметил, что она мало изменилась – он по-прежнему выступает за нормализацию отношений с Россий и воспринимает Китай как основного противника США. Кроме того, Трамп также, как и во времена своего президентства, нацелен на жесткую политику в отношении мигрантов из Мексики и считает, что «Америка превыше всего».

Напомним, Десантис накануне опубликовал в соцсетях объявление о приостановке предвыборной кампании, добавив, что не имеет четкого пути к победе на выборах.

Ранее Трамп назвал свою конкурентку за участие в выборах «поджигательницей войны».