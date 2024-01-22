В поддержку Путина собрали в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону

В поддержку кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба политика Владимир Машков, передает РИА Новости.

По закону РФ самовыдвиженцы для регистрации на выборах главы государства должны представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не менее 300 тысяч подписей.

«Собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону», — сказал Машков.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее сообщалось, что в приемные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тысяч предложений.