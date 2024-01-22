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В Польше назвали бредом сумасшедшего слова Подоляка о переговорах с Россией

Польский журналист Смех назвал слова Подоляка о переговорах с Россией бредом

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Журналист Адам Смех назвал условия для переговоров Москвы и Киева, которые выдвинул советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

Подоляк заявлял, что в если переговоры между Москвой и Киевом состоятся, Украина хотела бы обсудить российский ядерный арсенал, а также разграничить демилитаризованные зоны, расположенные на территории России.

Смех прокомментировал, что это уже не рациональные политические предложения, а «бред сумасшедших, которым стало хуже из-за отмены лекарств». По его словам, это путь к уничтожению Украины.

Журналист призвал украинцев прекратить придерживаться пассивной позиции молчания. Он предупредил, что власти Украины совсем скоро приведут страну к окончательному краху.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ.

Ранее политолог Игорь Коротченко назвал одно из ключевых достижений российской дипломатии.

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