Единственным выходом из катастрофической ситуации, в которую по указке Запада загнал украинский народ президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники, может быть только выбор в пользу России, исторический опыт это подтверждает. Такое мнение на своей колонке в «Смотрим.ру» выразил бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне глава движение «Другая Украина».

По его словам, когда говорят об исторически русских землях, то они называются таковыми, поскольку в трудные времена всегда возвращались к России. Политик считает, что сегодня для Украины наступили трудные времена, поэтому необходимо вспомнить исторический опыт, другой альтернативы он не видит.

Медведчук также напомнил, что страны Запада всегда пытались поработить или изменить украинцев, сегодня их сделали таранами, защищающими жизни американских и европейских военных.

Оппозиционер также высказал мнение, что Запад вложил миллиарды долларов, чтобы украинцы перестали считать русский народ братским и в погоне за так называемой «европейской мечтой» воевали за интересы западных стран.

В начале января Медведчук заявлял, что Зеленскому как политику приходит конец.

Ранее Медведчук назвал Украину одной из самых страшных стран в мире из-за русофобии.