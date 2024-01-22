Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Виктор Медведчук призвал украинцев примкнуть к России

Медведчук: история подсказывает украинцам единственный выбор в пользу России

close
100%
РИА «Новости»

Единственным выходом из катастрофической ситуации, в которую по указке Запада загнал украинский народ президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники, может быть только выбор в пользу России, исторический опыт это подтверждает. Такое мнение на своей колонке в «Смотрим.ру» выразил бывший лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, ныне глава движение «Другая Украина».

По его словам, когда говорят об исторически русских землях, то они называются таковыми, поскольку в трудные времена всегда возвращались к России. Политик считает, что сегодня для Украины наступили трудные времена, поэтому необходимо вспомнить исторический опыт, другой альтернативы он не видит.

Медведчук также напомнил, что страны Запада всегда пытались поработить или изменить украинцев, сегодня их сделали таранами, защищающими жизни американских и европейских военных.

Оппозиционер также высказал мнение, что Запад вложил миллиарды долларов, чтобы украинцы перестали считать русский народ братским и в погоне за так называемой «европейской мечтой» воевали за интересы западных стран.

В начале января Медведчук заявлял, что Зеленскому как политику приходит конец.

Ранее Медведчук назвал Украину одной из самых страшных стран в мире из-за русофобии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами