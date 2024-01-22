Боррель заявил о необходимости создания двух государств для окончания войны в Газе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС заявил, что ожидает урегулирования палестино-израильской проблемы на основе создания двух государств. Его слова приводит израильская газета Times of Israel.

«Отныне я не буду говорить о мирном процессе, но я хочу процесса урегулирования на основе сосуществования двух государств», — заявил Боррель.

По его словам, гуманитарная ситуация в секторе Газа, где Израиль ведет боевые действия против группировки ХАМАС, «не может быть хуже».

До этого сообщалось, что главы МИД стран ЕС в понедельник проведут отдельные встречи с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и главным дипломатом Палестинской автономии Риядом аль-Малики в Брюсселе, стороны обсудят урегулирование ситуации в секторе Газа, при этом ожидается, что Кай и аль-Малики не встретятся друг с другом.

Ранее генсек ООН призвал предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке.