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В США рассказали об ошибке выбывшего из президентской гонки Десантиса

WSJ: выбывший из президентской гонки США Десантис недооценил Трампа и свои силы

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Butch Dill/AP

Отказ губернатора Флориды Рона Десантиса от дальнейшего участия в президентской гонке является его «сокрушительным поражением», он неправильно оценил силу экс-президента США Дональда Трампа и переоценил свои политические навыки. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Рон Десантис снял свою кандидатуру на пост президента, что стало сокрушительным поражением для человека, который когда-то представлял самую большую надежду для республиканцев, желающих обойти Дональда Трампа, но который неправильно оценил долговечность бывшего президента, переоценил свои собственные политические навыки и с трудом переживал перезагрузку за перезагрузкой», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что теперь гонка в стане Республиканской партии сводится к Трампу и Никки Хейли, бывшему губернатору Южной Каролины, которая была ближайшим конкурентом в Нью-Гэмпшире.

До этого сообщалось, что Трамп опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Из данных опроса следует, что за два дня до выборов, на которых республиканцы штата должны будут определить партийного кандидата в президенты США, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората. В это же время за других кандидатов, бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли голоса собираются отдать 39%.

Ранее Трамп оценил влияние политики Байдена на США.

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