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Лидер ХАМАС назвал цель визита в Москву

Pravda.Ru: один из лидеров ХАМАС Марзук прибыл с визитом в Москву

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Один из лидеров палестинского движения ХАМАС, доктор Муса Абу Марзук прибыл в Москву с очередным визитом, чтобы обсудить с российским руководством дальнейшие шаги в ходе войны с Израилем. Об этом он рассказал в интервью Pravda.Ru.

По его словам, он приезжает в Россию с визитом минимум два раза в год, поэтому эта встреча не является чем-то необычным.

«Россия имеет контакты со всеми палестинскими силами, поэтому мы обсуждали перемирие с ФАТХом и другими палестинскими организациями. Мы стремимся к тому, чтобы роль России в международной политике была более активной, особенно в противостоянии с политикой США. Мы разговаривали по поводу освобождения военнопленных, которые находятся в ХАМАСе и имеют двойное гражданство: израильское и российское. Но их пленили во время боев, это солдаты. Их сейчас девять человек», — сообщил он.

Марзук добавил, что ХАМАС ожидает от России противостояния США в вопросе, связанном с Палестиной и Ближним Востоком.

РИА Новости со ссылкой на 16-страничную брошюру движения под названием «Это наше видение. Для чего операция «Наводнение Аль-Акса» до этого сообщало, что ХАМАС заявило о возможном допущении «некоторых ошибок» в ходе атаки на Израиль в октябре 2023 года. В первую очередь в брошюре разъясняется позиция ХАМАС относительно нападения на еврейское государство, а также описываются мотивы атаки. Кроме того, авторы опровергли ряд заявлений израильских властей по поводу конфликта.

Ранее ЦАХАЛ назвал потери Израиля после начала войны с ХАМАС.

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