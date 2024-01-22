Во Франции призвали ограничить импорт мяса птицы с Украины

Птицеводство во Франции попало под угрозу на фоне массового импорта мяса птицы с Украины после отмены таможенных пошлин, заявила член Национального собрания Франции Матильда Пари. Она направила обращение главе МИД страны Стефану Сежурне, призвав рассказать, какие меры планируется принять для поддержки местных фермерских хозяйств, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

По данным депутата, с января по март прошлого года импорт мяса птицы с Украины составил 25 тыс. тонн продукции в месяц, что на 201% больше, чем годом ранее. Производители продукта в Европе потеряли соответствующую долю рынка. Конкретно во Францию объемы украинского импорта выросли на 122% с апреля 2022 года.

«Французское птицеводство находится под угрозой из-за массового импорта украинского мяса птицы», — подчеркнула Матильда Пари.

Она также заявила, что поставляемое с Украины мясо не соответствует сельскохозяйственным нормам и ценностям, действующим в Евросоюзе, что отражается как на цене, так и на качестве товара. При этом в июне прошлого года власти страны не выступили против продления договора и не обсуждали меры по защите своих фермеров, добавила Пари.

Депутат напомнила, что в национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol в сентябре предупреждали, что фермеры страдают от «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских производителей.

Напомним, председатель Anvol Жан-Мишель Шеффер заявлял, что украинские куры дестабилизируют рынок, и призывал «защитить» местных производителей.

Ранее стало известно о решении Еврокомиссии по беспошлинному ввозу сельхозпродукции с Украины в страны ЕС.