Немецкий премьер назвал причину проблем в экономике ЕС

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Евросоюз столкнулся с проблемами в мировой экономике из-за собственного высокомерия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступления вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека на форуме в Швейцарском Давосе.

По словам министра, европейские страны привыкли опираться на открытые рынки. Однако сейчас происходит фрагментация мира и формируется новый экономический порядок. В итоге Европа лишилась преимущества, при котором «все работало на нее».

Раньше экономику считали сферой, свободной от политики. Но теперь экономические связи тесно переплетены с отношениями между державами, констатировал Хабек. Последние годы показали, что идея свободного товарообмена больше не работает.

«Особенно Германия опиралась на открытые рынки. Но сейчас мы имеем фрагментированный мир. Мы должны понимать, что политизация экономики — постоянное явление. Наши ошибки и колебания стали проблемой, так как мир изменился», — подытожил вице-канцлер.

По его словам, другие государства используют инструменты, к которым ЕС не привык — субсидии, регулирование.

«Они имеют на это право. Мы считали их источником дешевой рабсилы. Запад зарабатывал на этом. Конечно, у стран Ближнего Востока и Китая есть право на процветание. Они используют свои преимущества, как раньше это делали мы», — заключил Хабек.

До этого стало известно, что долговая нагрузка Европы в январе выросла.

Ранее в ЕС приступили к реализации предложения по конфискации замороженных активов РФ.