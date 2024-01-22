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Турция предъявила ультиматум западной разведке

Турция потребовала от разведки Запада информировать о своих операциях в стране

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Murad Sezer/Reuters

Разведывательные организации стран Запада больше не смогут проводить свои операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата.

Обозреватель издания Фатих Чекирге отметил, что раньше такие организации могли вести бизнес в Турции, их самолеты могли прилетать в республику, подолгу оставаться в ней и улетать, при этом никакой информации о том, что было на борту, не предоставлялось.

По словам автора статьи, власти Турции в соответствии с национальной позицией страны заявили, что подобные операции, прилеты и вылеты иностранных воздушных судов отныне не могут проводиться без предоставления соответствующей информации Анкаре.

Источник газеты сообщил, что западные спецслужбы жестко отреагировали на такое решение Турции, пустили слух, что это означает поддержку Ирана, но в республике остались на своей принципиальной позиции.

В начале декабря минувшего года глава Службы общей безопасности Израиля Шин-Бет Ронен Бар заявил, что Израиль готов уничтожать лидеров ХАМАС в Катаре и Турции.

3 января турецкие СМИ, в дальнейшем и официальные лица сообщили о задержании в Турции, главным образом в Стамбуле, 34 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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