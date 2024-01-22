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Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны

Дональд Трамп назвал свою конкурентку Никки Хейли поджигательницей войны

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли в желании все время устраивать войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пообещал, что он изгонит «поджигателей войны» из Штатов в случае победы в президентской гонке. И Никки Хейли, по его словам, в числе таких людей.

«Никки одна из таких: «Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет», — отметил он.

Трамп предупредил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем кажется. Он раскритиковал конфликт на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать ситуацию на Украине сразу после того, как станет президентом.

До этого сама Никки Хейли заявляла, что не намерена отказываться от президентской гонки и хочет в ней победить. Однако, согласно опросу от 21 января, Хейли отстает от Трампа на 11 процентных пунктов на праймериз в Нью-Гемпшире.

Несмотря на отрыв, политик не собирается отказываться от гонки против бывшего американского президента, как минимум на месяц, пока не пройдут внутрипартийные республиканские выборы в Южной Каролине.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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