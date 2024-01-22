Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал США утратившей волю страной

Дональд Трамп заявил, что США потеряли волю и былую силу

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты утратили волю и былую силу. Его слова на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир передает ТАСС.

«Мы — страна в состоянии упадка, мы — страна, потерявшая уверенность, волю и силу. Мы — страна, просто-напросто потерявшая свой путь», — сказал Трамп.

Политик пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года США «вновь станут великой страной».

«Мы будем сражаться за Америку, как никто не делал этого раньше», — заявил Трамп.

До этого опрос, проведенный по заказу телеканала CNN, показал, что Трамп опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

В Айове 15 января стартовал важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий. После них состоятся первые праймериз в Нью-Гэмпшире. Зачем нужны кокусы, чем они отличаются от праймериз и от чего зависит итог выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами