Трамп назвал США утратившей волю страной

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты утратили волю и былую силу. Его слова на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир передает ТАСС.

«Мы — страна в состоянии упадка, мы — страна, потерявшая уверенность, волю и силу. Мы — страна, просто-напросто потерявшая свой путь», — сказал Трамп.

Политик пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года США «вновь станут великой страной».

«Мы будем сражаться за Америку, как никто не делал этого раньше», — заявил Трамп.

До этого опрос, проведенный по заказу телеканала CNN, показал, что Трамп опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

В Айове 15 января стартовал важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий. После них состоятся первые праймериз в Нью-Гэмпшире. Зачем нужны кокусы, чем они отличаются от праймериз и от чего зависит итог выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дональд Трамп победил на первых кокусах Республиканской партии в штате Айова.