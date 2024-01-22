Киеву не следует стесняться «агрессии» в отношении Москвы, даже если она предполагает уничтожение мирных российских граждан. Об этом в ходе интервью для украинского YouTube-канала «Вышка» заявил бывший руководитель штаба военной миссии НАТО в РФ капитан первого ранга Военно-морских сил (ВМС) США в отставке Гарри Табах.

«Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — сказал американский военный.

При этом в качестве примера он привел события времен Второй мировой войны. В частности, Табах обратил внимание на атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. Кроме того, капитан ВМС США в отставке вспомнил об «уничтожении половины населения» Третьего рейха.

21 января украинские войска нанесли удар по микрорайону Текстильщик в городе Донецке. Как рассказал мэр населенного пункта Алексей Кулемзин, здесь расположены рынок и торговые ряды.

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 52 человека. Из них спасти удалось только 25 жителей, подчеркнул руководитель городской администрации.

Позже действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) решительно осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В его офисе отметили, что глава международной организации считает неприемлемыми любые удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина не примет «заморозку» конфликта с РФ.