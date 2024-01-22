ЕС разработал новый план по предоставлению военной помощи Украине

Европейская служба внешних связей разработала новый способ военной помощи Киеву на сумму более €20 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что план европейцев предусматривает возврат более €20 млрд странам — членам Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которые они будут выделять Украине в течение четырех лет. В ЕС собираются создать фонд, которой поглотит порядка €6,5 млрд из созданного в 2022 году Европейского фонда мира и будет получать до €5 млрд ежегодно с 2024 по 2027 год.

Средства этого фонда пойдут на компенсацию расходов стран Евросоюза на закупки вооружений, а также на оплату расходов по программе военной подготовки военных с Украины.

21 января глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам переговоров с представителями Швеции и Финляндии о возможном выделении Киеву €50 млрд безумием.

19 января премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил мнение, что Европейский совет преодолеет препятствия Венгрии в предоставлении помощи Украине и сможет добиться соглашения.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, опасаясь остаться один на один в «противостоянии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, потребовал от Европейского союза увеличить помощь Украине.