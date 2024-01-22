Родные израильских заложников поставили палатки у дома Нетаньяху, требуя сделки с ХАМАС

Родственники израильских заложников, находящихся в секторе Газа, установили палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя немедленных действий по освобождению пленных. Перед установкой палаток состоялся митинг, на котором было заявлено о необходимости заключения соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по этому вопросу, пишет ТАСС.

На транспарантах, установленных возле палаток, были написаны требования скорейшего возвращения заложников домой.

Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» заявила, что протестующие останутся в палатках до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возвращении заложников.

В своем видеообращении Нетаньяху отверг требования ХАМАС прекратить военную операцию в секторе Газа и вывести израильские войска из анклава в обмен на освобождение всех заложников. Он подчеркнул, что боевые действия продолжатся до полной победы над ХАМАСом, но при этом заверил, что освобождение заложников остается приоритетной задачей для властей Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.