В ХАМАС признали, что допустили «некоторые ошибки» при атаке на Израиль

Палестинское движение ХАМАС заявило, что могло допустить «некоторые ошибки» в ходе атаки на Израиль в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 16-страничную брошюру движения под названием «Это наше видение. Для чего операция «Потоп Аль-Аксы».

В первую очередь в брошюре разъясняется позиция ХАМАС относительно нападения на еврейское государство, а также описываются мотивы атаки. Кроме того, авторы опровергли ряд заявлений израильских властей по поводу конфликта.

«Возможно, во время проведения операции «Потоп Аль-Аксы» произошли некоторые ошибки», — говорится в тексте брошюры.

Как указали представители палестинского движения, упомянутые ошибки были допущены из-за «быстрого развала» системы безопасности и военной структуры Израиля. Также не последнюю роль сыграл начавшийся в тот момент хаос на границе еврейского государства и сектора Газа.

При этом авторы брошюры не стали уточнять, о каких именно ошибках идет речь.

21 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что право палестинского народа на образование собственного государства должно быть общепризнанным. По его словам, отказ от решения конфликта на Ближнем востоке путем создания соответствущей страны является неприемлемым.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания суверенного палестинского государства. В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом он сказал, что подобная инициатива противоречит гарантиям безопасности для его страны.

Ранее в военном кабинете Израиля заявили о лжи Нетаньяху по поводу операции в секторе Газа.