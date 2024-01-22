В Госдуме пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей состоится 22 января в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании обсудят в том числе подготовку промежуточного доклада.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что парламентская комиссия прорабатывает вопросы, которые касаются вербовки детей киевским режимом, целенаправленного уничтожения населения, механизмов воздействия на детей, отправки их в европейские страны и другие.

Отмечается, что в феврале подготовят промежуточный доклад, а к лету будет готов итоговый вариант. После этого будет организована «встреча с послами», чтобы ознакомить их с документом, который будет подготовлен к 21 июня.

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил все атаки на гражданское население, в том числе ракетный обстрел Украины рынка в Донецке.

Ранее в Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на удар ВСУ по Донецку.