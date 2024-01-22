Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

В ГД 22 января пройдет заседание комиссии по преступлениям Киева против детей

close
100%
РИА Новости

Заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима против детей состоится 22 января в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании обсудят в том числе подготовку промежуточного доклада.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что парламентская комиссия прорабатывает вопросы, которые касаются вербовки детей киевским режимом, целенаправленного уничтожения населения, механизмов воздействия на детей, отправки их в европейские страны и другие.

Отмечается, что в феврале подготовят промежуточный доклад, а к лету будет готов итоговый вариант. После этого будет организована «встреча с послами», чтобы ознакомить их с документом, который будет подготовлен к 21 июня.

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осудил все атаки на гражданское население, в том числе ракетный обстрел Украины рынка в Донецке.

Ранее в Европарламенте раскритиковали реакцию Запада на удар ВСУ по Донецку.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами