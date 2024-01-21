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Губернатор Флориды отказался от участия в выборах президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки в США

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Lynne Sladky/AP

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента США. Заявление с соответствующим содержанием политик опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — сказал он в видеообращении.

Десантис отметил, что обязательно продолжил бы участие в электоральном процессе при наличии у него возможности «сделать хоть что-то» для достижения желаемого результата. В частности, губернатор указал на необходимость проводить больше мероприятий и чаще давать интервью в рамках предвыборной кампании.

Однако, по словам политика, сейчас он не может просить граждан безвозмездно тратить время на его поддержку. Как сказал Десантис, у него нет четкого пути к победе на выборах.

Выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение в качестве кандидатов претендуют экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп и другие члены политического объединения, в числе которых до недавнего времени числился и губернатор Флориды. При этом действующий президент Джо Байден заявлял, что намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.

Ранее бывший соперник Трампа поддержал его на предстоящих выборах главы государства.

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Выборы в США — 2024
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