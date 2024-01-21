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Генеральный секретарь ООН осудил удар ВСУ по рынку в Донецке

Генсек ООН Гутерриш осудил удар ВСУ по рынку в Донецке

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает все атаки на гражданское население, в том числе сегодняшний ракетный обстрел Украины рынка в Донецке. Об этом сообщил его офис, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировать на удар по Донецку. Россия также призвала Тюрка и его офис не допустить, чтобы «подобные зверства остались незамеченными».

До этого депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил, что Запад недостаточно эмоционально отреагировал на удар ВСУ по рынку Донецка.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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