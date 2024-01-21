Президент Финляндии выступил против выдачи двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что против предоставления финского паспорта гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство, в том числе это касается и граждан России. Об этом он сообщил в последнем на своем посту традиционном воскресном «Часе вопросов и ответов президента» в эфире Radio Suomi, передает ТАСС.

В Финляндии 28 января пройдут президентские выборы. Лидера государства изберут на шестилетний срок.

Как рассказал Ниинистё, по данному вопросу в 2013 году было много дебатов. По его словам, еще тогда он предлагал предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства, напомнил он.

Он также подчеркнул, что не разделяет идею, согласно которой предлагается забирать у россиян финский паспорт задним числом.

21 января в Финляндии прошел митинг за открытие границы с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.