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В Совфеде назвали бредом идею Киева о ядерном разоружении России

Сенатор Бондарев назвал идею Киева об отказе России от ядерного щита бредом

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Совет Федерации РФ/РИА Новости

Сенатор Виктор Бондарев назвал бредом сумасшедшего идею Украины о том, что Россия должна отказаться от ядерного щита, передает РИА Новости.

«Россия никогда в одностороннем порядке не откажется от своего ядерного щита: он необходим нам для защиты от Запада, а вовсе не для нападения на него, — сказал он.

Он добавил, что ядерное оружие является гарантией того, что Запад не нападет на Россию.

21 января заместитель руководителя министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия, чтобы заключить мирное соглашение после окончания конфликта на Украине.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Кремле не согласятся на ядерное разоружение России ради мира с Украиной.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

Ранее физики рассказали, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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