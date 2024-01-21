Делегация Лаврова вылетает в США для участия в мероприятиях СБ ООН

Делегация Лаврова готова в ближайшие минуты вылететь в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что на мероприятии, среди прочего, будут обсуждаться удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.

Также, по ее словам, предметом обсуждения станет участие западных стран в обстреле города.

До этого МИД России осудил ракетный удар Украины по рынку в Донецке, назвав его терактом против мирного населения.

Утром 21 января ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне «Текстильщик» Кировского района Донецка. По данным МИД, запуски велись из подконтрольной Киеву Авдеевки с применением западных видов вооружений. Всего было совершено «шесть артналетов прицельно по местам скопления людей».

Ранее глава ДНР Пушилин назвал число пострадавших при обстреле Донецка.