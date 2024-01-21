В оппозиции Молдавии не исключили выдвижения единого кандидата на выборах против Санду

Бывший глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирина Влах не исключила, что на предстоящих выборах президента оппозиция выдвинет единого кандидата против действующей главы государства Майи Санду. Ее слова передает портал NewsMaker.

«Мы обсуждаем с разными партиями единого кандидата. Есть разные мнения — есть лидеры, которые говорят, что они должны баллотироваться, есть, которые говорят, что у нас должен быть общий кандидат. У нас также есть список из десяти кандидатов из разных областей», — заявила Влах.

Политик не стала раскрывать имена кандидатов на должность главы государства, сославшись на то, что пока не выработана единая позиция по этому поводу.

«Может сложиться и ситуация как на выборах мэра Кишинева, когда оппозиция тоже обсуждала единого кандидата, но потом каждый пошел своим путем. Может быть, две или три партии объединятся и выставят своего кандидата. Но во втором туре, думаю, все объединятся», — подчеркнула она.

24 декабря президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Ранее в Молдавии назвали незаконной премию Санду от Румынии «за европейские ценности».