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В Британии разочаровались позицией Нетаньяху по палестинскому государству

Шэппс: Британия разочарована позицией Нетаньяху по палестинскому государству

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Великобритания не поддерживает точку зрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о невозможности создания независимого палестинского государства. Его слова приводит Sky News.

Шэппс подчеркнул, что в Британии были расстроены позицией Нетаньяху, который заявил, что не верит в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания палестинского государства.

«Я не думаю, что мы сможем урегулировать конфликт, не опираясь на принцип существования двух государств. Мы придерживаемся противоположных точек зрения по этому вопросу. Но мы согласны с тем, что Израиль имеет право на самооборону и несет ответственность за соблюдение международного права», — заявил Шэппс.

До этого палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что Нетаньяху не позволит достигнуть мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. По его словам, сменявшие друг друга правительства Израиля раз за разом предпринимают усилия для «двухгосударственного урегулирования» и всячески препятствуют созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее Нетаньяху пообещал не заканчивать военную операцию в секторе Газа до победы.

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