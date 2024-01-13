Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху пообещал не заканчивать военную операцию в секторе Газа до победы

Нетаньяху заверил в продолжении боевых действий в Газе до полной победы Израиля

close
100%
JINI/Global Look Press

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа, пока не добьется полной победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в регионе. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи слова цитирует Reuters.

«Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей», — утверждает политик.

Среди них: уничтожение ХАМАС, возврат всех заложников и получение от сектора Газа гарантий безопасности для Израиля, напомнил он.

Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила, даже Международный суд ООН, не способна помешать Израилю добиться успешного выполнения поставленных задач.

«Никто нас не остановит — ни Гаага, ни Ось зла, никто», — резюмировал премьер.

До этого Нетаньяху заявлял, что Израиль не собирается оккупировать сектор Газа после окончания боевых действий или вытеснять гражданское население анклава.

Ранее в США сообщили о расколе в Израиле по будущему управлению сектором Газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами