Использование украинскими войсками кассетных боеприпасов, которые Киеву предоставил Вашингтон, стало менее эффективным. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как отметило издание со ссылкой на неназванного командующего взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ), изначально солдаты применяли такие снаряды для нанесения ударов по местам дислокации крупных группировок российских войск. Однако в последнее время Вооруженные силы РФ начали организовывать атаки, отправляя на задания более мелкие отряды.

Более того, российские бойцы углубили траншеи на поле боя. Таким образом солдаты ВС РФ еще больше усложнили для украинских войск нанесение ударов по заданным целям, подчеркнул источник газеты.

«Даже партия кассетных боеприпасов из США <...> частично утратила свою эффективность на поле боя», — говорится в материале.

9 января министерство обороны РФ сообщило, что военные страны успешно обезвредили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы на Купянском направлении. По данным ведомства, в ходе боевых действий снаряды попали на территорию частного дома. Тем не менее подразделения группировки войск «Запад» быстро отреагировали на обращение жителей и нейтрализовали боеприпасы немецкого производства.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ сообщил об уничтожении украинских складов с ракетами для комплексов Patriot.