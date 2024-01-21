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В США указали на провал попыток Вашингтона разрушить Россию руками Украины

Полковник Макгрегор: попытка США разрушить Россию обернулась победой Москвы

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что попытки Соединенных Штатов уничтожить Россию руками Украины не увенчались успехом, Москва вышла победителем из этого противостояния. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Глупая попытка Вашингтона разрушить Россию ценой жизни украинцев привела к стратегической победе Москвы», — написал Макгрегор.

С точки зрения полковника, провал политики Вашингтона продемонстрировал мировому сообществу слабость США.

До этого он назвал провальной идею победы над Россией. По мнению американского полковника, невозможно создать «на коленке» армию, способную победить Россию.

Ранее Макгрегор также говорил, что Украине как государству пришел конец. Он отметил, что развитие конфликта привело к крайне негативным для Украины последствиям: страну покинули миллионы граждан, рождаемость резко упала, а вооруженные силы несут большие потери.

До этого The Washington Post писала, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины связан с отсутствием поддержки с воздуха и большим числом засад. По информации издания, об этом шефу Пентагона Ллойду Остину прошлым летом сообщил возглавлявший в то время министерство обороны Украины Алексей Резников.

Ранее в США отметили сдержанную реакцию России на провокации Запада.

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