В конгрессе США призвали Байдена объяснить, чем должен закончиться конфликт на Украине

Представители Республиканской партии в конгрессе США хотели бы получить от Белого дома и американского президента Джо Байдена четкую формулировку того, чем, на их взгляд, должен закончиться конфликт России и Украины. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Мы должны это знать. Мы должны знать стратегию, в чем развязка, как Украине выйти из этого конфликта», — объяснил политик.

По словам Джонсона, он встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его последнего визита в Вашингтон, и тот заявил, что украинцы не получили запрошенное оружие. Спикера возмутило, что Белый дом продолжает требовать от конгресса утвердить многомиллиардную помощь Киеву, хотя до сих пор не предоставил необходимые вооружения.

До этого Джо Байден заявил о возможном скором заключении сделки с представителями Республиканской партии по поставкам помощи Украине. Она якобы может состояться уже на следующей неделе.

Ранее нижняя палата конгресса США приняла временную резолюцию во избежание шатдауна.