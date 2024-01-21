В МИД объяснили, почему российских моряков удерживают в порту Мапуту

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что на рыболовном судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан судна – россияне. В МИД утверждают, что как только получили информацию от капитана о желании российских членов экипажа вернуться на родину, посольство РФ сразу же обратилось к местным властям.

При этом там подчеркнули, что, несмотря на предпринимаемые усилия, «вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось».

«Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом», — заявили в МИД.

До этого второй Западный окружной военный суд вынес приговор матросу Северного флота Егору Тюкину, обвиняемому в государственной измене.

Также его лишили воинского звания. Суть обвинений в отношении матроса не раскрывается. Его дело слушалось в закрытом режиме, поскольку содержит секретные материалы.

Ранее на Украине обвинили в госизмене моряка, не вернувшего единственную подлодку.