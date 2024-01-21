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На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

Замминистра обороны Украины Гаврилюк: РФ должна отказаться от ядерного оружия

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Global Look Press

Заместитель руководителя Министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что Российская Федерация должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров. Гаврилюк считает, что в данном случае соглашения — с одной стороны коалицией стран, поддерживающих Украину, с другой — Россией.

По словам замминистра, данный документ должен подразумевать отказ российской стороны от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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