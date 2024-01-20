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В США прокомментировали поведение Зеленского в швейцарском Давосе

Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию

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Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выставил себя в глупом свете в ходе своего визита в швейцарский Давос. Об этом американский журналист Дэнни Хайфон заявил на своем Youtube-канале.

Таким образом журналист прокомментировал просьбы украинского президента о помощи. По словам Хайфона, в этот раз Зеленский не стал тем, кто «воодушевит и вселит надежду и энтузиазм» в западных партнеров.

«На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе <...> Зеленский выставил себя полным дураком», — поделился журналист.

До этого президент Украины Зеленский на форуме в Давосе говорил, что украинцы не могут «просто дышать воздухом». Так он прокомментировал тот факт, что многие граждане страны призывного возраста покинули Украину.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV говорил, что глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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