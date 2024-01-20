На Украине объявили в розыск бывшего лидера запрещенной Компартии

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск экс-главу запрещенной Компартии страны Петра Симоненко в связи с обвинением в призывах к захвату власти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу розыска украинского МВД.

Как сообщается, бывший руководитель Коммунистической партии Украины объявлен в розыск как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Датой его исчезновения указано 19 августа 2023 года.

Симоненко обвиняется по ч. 3 ст. 19 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные лицом, которое является представителем власти). Ему грозит наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

До этого Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Петру Симоненко.

Следствие утверждает, что Симоненко якобы перебрался в Россию в сопровождении российского спецназа и поддержал российскую специальную военную операцию на Украине.

Украинское издание Klymenko Time писало, что экс-лидера Компартии вывезли с территории поселка Березовка Макаровского района Киевской области. По прибытии туда российских военных бывший нардеп якобы лично их встретил и расквартировал в своем доме.

Затем в период с 4 по 8 марта 2022 года, как сообщало СМИ, Симоненко и его близких провели через российские блокпосты на территорию Белоруссии, откуда он перебрался в Россию.

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