Захарова высмеяла предложение Швейцарии о «мирной конференции» по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла смешным предложение Швейцарии провести «мирную конференцию» по Украине в нынешнем году. Об этом она заявила «Известиям».

«Смешно слушать разговоры о неких «мирных конференциях» от тех, кто поставляет нацистскому режиму оружие и спонсирует продолжение конфликта», — сказала дипломат.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее, она должна состояться в 2024 году.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят украинскую «формулу мира». При этом, по мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, поездка Зеленского в Швейцарию приведет к конфликту.

14 января министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что РФ должна быть включена в процесс мирного урегулирования по Украине, и необходимо найти путь ко включению Москвы в процесс.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.