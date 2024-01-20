В Британии заявили об изменении мирового порядка в случае поражения Украины

Если страны Запада допустят поражение Украины в конфликте с Россией, мировой порядок будут определять Москва, Пекин, Пхеньян и Тегеран, считает бывший генсек НАТО (1999-2003 годы) и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон. Свое мнение он высказал в интервью газете The Daily Telegraph.

«Если они [Украинцы] проиграют, проиграем и мы, <...> потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы», – сказал политик, отметив, что его потомкам будет крайне некомфортно жить в описанном им мире.

Робертсон уверен, что нынешняя геополитическая ситуация представляет собой «практически противостояние альянсов», в котором страны глобального Юга определяются с тем, на чьей они стороне.

Бывший глава альянса также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия у западных лидеров воли для более эффективного противостояния России, Китаю и их союзникам. По его словам, Вашингтон, Лондон и Брюссель должны принять планы по оказанию многолетней помощи Украине.

До этого немецкий историк Йорг Баберовски предположил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за неопытности солдат, больших потерь и усталости граждан от боевых действий.

Ранее военный эксперт заявил о «катастрофическом поражении» США на Украине.