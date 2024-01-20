Премьер Словакии сообщил, что намерен блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем скажет о намерении блокировать членство Украины в НАТО, так как оно означало бы начало третьей мировой войны. Его слова приводит телеканал RTVS.

Фицо утверждает, что на встрече с украинским премьером он будет обсуждать гуманитарную помощь. Также словацкий премьер пообещал подтвердить, что Украина не будет получать никакого оружия от армии его страны и из государственных складов.

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — сказал он.

Говоря о вступлении Украины в Европейский союз, премьер Словакии отметил, что уважает этот шаг, но Киев должен выполнить все необходимые условия для членства.

Встреча глав правительств должна состояться 24 января в Ужгороде. Фицо отметил, что украинская сторона не планирует проводить по ее итогам пресс-конференцию.

До этого руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29.

Ранее политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО из-за действий против России.