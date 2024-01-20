Евросоюз разработал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Внешнеполитическая служба Европейского союза подготовила план для комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на проект документа.

«Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру», — сказано во введении к проекту документа.

По информации издания, план состоит из 10 пунктов. В документе прописан ряд шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке обсудят на заседании глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 22 января в Брюсселе. Во время этой встречи министры иностранных дел государств ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.

До этого газета The New York Times писала, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.