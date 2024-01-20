Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз разработал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

ЕС разработал план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

close
100%
Yves Herman/Reuters

Внешнеполитическая служба Европейского союза подготовила план для комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на проект документа.

«Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему израильско-палестинскому миру», — сказано во введении к проекту документа.

По информации издания, план состоит из 10 пунктов. В документе прописан ряд шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, нормализовать отношения между Израилем и арабским миром, а также гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке обсудят на заседании глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 22 января в Брюсселе. Во время этой встречи министры иностранных дел государств ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.

До этого газета The New York Times писала, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами