Посол раскрыл отношение Дании к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания стремится скорее «положить под сукно» расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

«Копенгаген выступает и против проведения под эгидой ООН независимого международного расследования. За прошедшие полтора года с момента взрывов с датской стороны не было обнародовано никакой информации о ходе расследования», — заявил он.

По словам посла, Дания не собирается устанавливать истину, а стремится «положить это дело под сукно».

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Федеральная прокуратура Германии не собирается прекращать расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он добавил, что в настоящее время у Германии нет доказательств того, что за терактом могли стоят США или Великобритания. Шольц подчеркнул, что расследование взрывов продолжается.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

Ранее посол заявил, что ФРГ игнорирует запросы России по «Северным потокам».