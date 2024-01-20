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Во Франции призвали пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину

Во Франции призвали пресечь пропаганду, побуждающую ехать наемниками на Украину

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Alexis Sciard/Global Look Press

Франция должна прекратить распространять пропаганду, которая побуждает людей отправляться наемниками на Украину. Такое мнение в соцсети X выразил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция должна навести порядок и не ввязываться в эту войну, прекратить распространять пропаганду, которая побуждает глупых и наивных людей ехать воевать там», — написал Филиппо.

18 января ВС России уничтожили на Украине два пункта дислокации иностранных наемников. На фоне этого посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после того, как ВС РФ нанесли поражающий удар по базе наемников в Харькове, среди которых были французы.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что не может запретить французам воевать на Украине.

Ранее экс-разведчик США отреагировал на ликвидацию воюющих за ВСУ французских наемников.

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