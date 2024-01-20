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Лукашенко рассказал, что получил травму

Лукашенко рассказал, что получил травму во время колки дров

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что получил травму во время колки дров. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Рубил дрова, упала колодка килограмм 80 на ступню. Ходил, ходил — вроде ничего. А потом…» — сказал Лукашенко.

Канал отметил, что белорусский президент из-за травмы не сыграет в хоккейном матче против команды Могилевской области.

19 января Лукашенко заявил, что республика уже полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы (РК) «Полонез», но и боеприпасы к ним, а также назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии.

До этого Лукашенко поручил правительству и профильному министерству сделать все необходимое, чтобы удовлетворить спрос на отечественные автомобили.

Ранее Лукашенко заявил о беспрецедентной безопасности Белоруссии.

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