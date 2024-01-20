В Литве предложили брать деньги у граждан на нужды обороны государства

Глава Минэкономики Литвы Аушрине Армонайте предложила брать денежные средства у граждан в качестве одного из источников финансирования оборонных нужд государства. Жители Литвы, по ее словам, могут «инвестировать в танк» свои деньги. Ее слова приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Есть способы, например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но ведь есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а инвестировать в танк», — заявила Армонайте.

До этого Эстония, Латвия и Литва договорились о создании «линии обороны» на границе с РФ. В пятницу, 19 января, в Риге состоялась встреча глав военных ведомств трех стран. По итогам переговоров стороны подписали договор о создании на своих границах охранной зоны, которая будет состоять из различных укреплений.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете The Times заявила, что через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО.

Ранее стало известно о планах Эстонии построить бункеры на границе с Россией.