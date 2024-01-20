В приемные при избирательном штабе Путина поступило более 12 тысяч предложений

В общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина поступило более 12 тысяч предложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя избирательного штаба народного артиста России Владимира Машкова.

«На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные», — сообщил он.

10 января в избирательный штаб Путина поступили первые партии подписей из всех регионов России. В центральный штаб доставлены подписи из республик Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» собрала более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения Путина.