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Украине предсказали политические потрясения в ближайшее время

Политолог Золотарев: Украина рискует столкнуться с политическими потрясениями

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Внутриполитическая ситуация на Украине претерпела кардинальные изменения, из-за чего есть риск возникновения большого количества скандалов в правящих кругах страны в ближайшие месяцы. Об этом в ходе интервью для YouTube-канал Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Он отметил, что сейчас обстановка в стране заметно изменилась по сравнению с периодом до Нового года. В частности, эксперт обратил внимание на неудачные попытки Верховной рады принять законопроект о мобилизации.

По словам Золотарева, в последнее время правительству сложнее добиваться поддержки необходимого большинства в парламенте. В то же время эксперт не исключил, что в следующие полтора месяца «брожения» среди законодателей и политический кризис будут только усиливаться. При этом доминирующая роль в дебатах достанется критикам действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Это предвестник того, что впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте», — подчеркнул Золотарев.

Он добавил, что в противном случае на Украине может произойти фатальный для государства «идеальный шторм».

20 января помощник американского лидера Джо Байдена обратился к конгрессменам, предупредив их о возможной победе РФ в течение ближайших месяцев или даже недель. По данным телеканала NBC, сотрудник Белого дома указал, что подобное может произойти в случае отказа парламентариев согласовать военную помощь для Украины.

Раннее экс-разведчик США извинился перед россиянами за украинский конфликт.

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