Закон о конфискации за фейки о ВС РФ на днях внесут в Госдуму

Законопроект о конфискации имущества лиц, осужденных за фейки о Вооруженных силах РФ будет внесен в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

По словам спикера ГД, разработанный законопроект позволит конфисковывать средства, которые предназначаются или используются для финансирования деятельности против безопасности РФ. Также поправки предусматривают, что по решению суда осужденных могут лишить почетных званий.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — написал Володин.

До этого стало известно, что лидеры фракций Государственной думы составили проект закона о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ. Авторами законопроекта значатся сам Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

Комиссия кабмина одобрила инициативу. Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, разработанный лидерами думских фракций, также был поддержан Следственным комитетом РФ, Генпрокуратурой, Минюстом и Росфинмониторингом.

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