В Молдавии бывшего премьера страны обвинили в коррупции и отмывании денег

В Молдавии бывшему главе правительства страны Владимиру Филату грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Политик обвиняется в коррупционных действиях и отмывании денег, сообщает издание Ziarul de Garda.

Заседание районного суда по делу Филата прошло 18 января. Политика обвиняют в том, что ранее он заплатил 12,8 млн леев консалтинговой фирме из США за оказание услуг по продвижению Либерально-демократической партии (ЛДПМ), лидером которой он является. Прокуратура полагает, что деньги могли быть получены путем осуществления коррупционных действий с выводом их из молдавского банка Banca de Economii и требует взыскать эту сумму в доход государства.

Владимир Филат считает обвинения в свой адрес необоснованными.

8 ноября экс-премьер Молдавии Владимир Филат обвинил действующую власть в установлении диктатуры. «Мы осуждаем то, как была проведена нынешняя избирательная кампания, и то, как страна управлялась в течение последних двух лет», — сказал он.

Ранее президента Молдавии Майю Санду обвинили в «приватизации» отношений с ЕС.