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Лидер партии высказался за выход Франции из НАТО

Политик Филиппо призвал Францию покинуть НАТО из-за действий против России

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Vincent Isore/Global Look Press

Франции стоит выйти из НАТО из-за агрессивной политики в отношении России, а именно — размещения в Европе десятков тысяч солдат и множества военной техники с целью проведения учений. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

«Похоже, что североатлантический альянс стремится ускорить приближение Третьей мировой войны. <…> Так что давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой опасной для жизни спирали глубинного государства, давайте выберем свободную Францию и мир!» — написал он.

По мнению политика, решение альянса провести крупнейшие за последнее десятилетие военные учения в Европе опасны для граждан Франции.

При этом Филиппо указал на то, что заявление об учениях, «очевидно, сделано американским генералом». Лидер партии также процитировал статью из газеты Le Parisien, в которой приводится мнение о том, что решение об учениях «призвано продемонстрировать России готовность военного блока взять в руки оружие».

Филиппо долгие годы является ярым критиком Евросоюза и НАТО, его партия «Патриоты» также проводит курс на выход Франции из Евросоюза (Frexit).

В прошлом политик участвовал в кампании против принятия конституции Евросоюза. В 2012 году он работал заместителем председателя французской партии «Национальный фронт», отвечал за политическую стратегию во время президентской кампании Марин Ле Пен. Вышел из этой партии в 2017 году, после чего и начал развивать «Патриотов».

Ранее Филиппо потребовал отказать Украине в поставках самоходных артиллерийских установок Caesar.

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