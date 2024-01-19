Россиянам под санкциями могут разрешить въезд и перелеты в Швейцарию

Россиянам, которые находятся под санкциями, могут разрешить въезд на территорию Швейцарии, если им нужно будет посетить страну для участия в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, слова которого передает РИА Новости.

«Запрет на пролет через воздушное пространство Швейцарии не является абсолютным и предусматривает исключения для полетов, выполняемых в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях», — сказал Майенфиш, говоря об исключениях в случае мирных переговоров по Украине в Женеве.

19 января экс-премьер Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не будет играть посредническую роль между Россией и Украиной, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение стабильных отношений с Москвой.

В этот же день директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России.

Ранее президент Венгрии назвала способ закончить конфликт на Украине.