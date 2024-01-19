Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попросила журналистов подождать до 21 февраля информации о том, будет ли она пытаться продлить свои полномочия на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, существует процесс подачи заявки от Европейской народной партии, ее необходимо направить до 21 февраля. Таким образом фон дер Ляйен ответила на вопрос о том, планирует ли она выдвигаться на кандидатуру главы ЕК во второй раз.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. До этого стало известно, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК) может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

В декабре 2023 года немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен способствует разрушению Евросоюза своими заявлениями об Украине. Предприниматель считает, что намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС приводит к разрушению союза. Он отметил, что значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения.

Ранее сообщалось, что в ЕС недовольны превышением полномочий фон дер Ляйен.