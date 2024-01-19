Стало известно об отношении Шольца к протестам против правых в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал запланированные на 20-21 января протесты против правых правильными, канцлер приветствовал новый закон, сокращающий путь к получению немецкого гражданства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу немецкого кабмина.

«Я пытаюсь представить, что чувствуют более 20 миллионов граждан, у которых есть история миграции… С новым законом о гражданстве мы говорим всем тем, кто часто жил и работал в Германии на протяжении десятилетий, кто соблюдает наши законы, кто чувствует себя здесь как дома: вы принадлежите Германии», — заявил Шольц, назвав правый экстремизм нападением на демократию.

По его словам, запланированные на выходные протесты «хорошие и правильные».

Протесты запланированы после появления в этом месяце сообщения о встрече ультраправых деятелей в Берлине, на которой обсуждалась концепция «ремиграции» (принудительной высылки иностранцев).

До этого экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете «Взгляд» прокомментировал прошедшие в ФРГ демонстрации против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его мнению, к организации митингов может быть причастен канцлер Олаф Шольц, чтобы отвлечь внимание граждан от экономического кризиса и забастовок.

Ранее в Берлине протестующие фермеры освистали министра финансов.