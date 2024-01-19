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В Киеве обсудили с главой МИД Венгрии подготовку к двусторонней встрече

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с главой МИД Венгрии подготовку встречи

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Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поговорил по телефону с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили подготовку предстоящей встречи, которая состоится 29 января. Об этом сообщается на сайте офисе Зеленского.

«Собеседники обсудили подготовку встречи, которая должна состояться 29 января в Ужгороде. С украинской стороны в мероприятии планируют принять участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса главы государства», — говорится в сообщении.

По словам Ермака, в Киеве настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между государствами.

До этого президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине только в том случае, если будет вести диалог с Россией.

Ранее в Венгрии не увидели противоречий в словах президента и премьера о конфликте на Украине.

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